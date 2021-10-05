Akçaabat’ta bal ormanları kurularak hem arı ölümleri önlenecek hem de bal verimi artırılacak

Şar, "İlçemizde aşırı arı ölümleri olduğundan biz de bu ölümlerin önüne geçebilmek için çareler aradık. Sonbahar döneminde bal polen eksikliğinden dolayı arılarımız yeterli derecede yavru yapamadığından kışa ya zayıf giriyor ya da kıştan çıktıktan sonra ölüyor. Bunların önüne geçebilmek için ne yapabiliriz diye düşündük iki üç tane ağaç çeşidi bulduk. Bunlardan bir tanesi Pavlonya bir tanesi Sofora bir tanesi de Sumak. Bunlarla seneyi nasıl doldurabiliriz düşüncesi ilk baharda açan Pavlonya, Ağustos'tan sonra açan Sofora neticede bu ağacın tohumunu yurt içinden temin ederek burada çimlendirdik, büyüttük 3-4 bin civarında fidanı büyüttük ve bunları da arıcılarımıza ortalama onar tane dağıtımını yaptık. Şu an elimizde 3-4 bin civarında fidan var ancak amacımız 50 bin tane Pavlonya, 30 bin tane Sofora yetiştirip bütün mahallerimize dikebilmek. Yaklaşık 50 bin fidan dikebilsek bin ton bal üretebiliriz. Bizim yayladan arıcılarımızın elde ettiği bal miktarı 250 ton. Yani bunun 4-5 katını kendi ilçemizde yetiştirebiliriz düşüncesiyle böyle bir çalışma yaptık inşallah başarılı olacağız. Şu anda 4 bin civarındaki fidanı 50 bine çıkartmaya çalışacağız" dedi.