Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 4 Ekim itibarıyla bazı sigara markalarına yapılan zam sonraı tüm markaların güncel listesi araştırılmaya başlandı. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarının güncel listesini sayfamızda bir araya getirdik. Marka marka yenilenen fiyatlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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