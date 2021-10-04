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Haberler Galeri Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Sigara fiyatları zamlı güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 4 Ekim itibarıyla bazı sigara markalarına yapılan zam sonraı tüm markaların güncel listesi araştırılmaya başlandı. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarının güncel listesini sayfamızda bir araya getirdik. Marka marka yenilenen fiyatlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.10.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 10:24
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Sigara fiyatları zamlı güncel liste açıklandı! Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) ve Philip Morris gruplarının güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. 4 Ekim'de bazı sigaralara gelen zam sonrası markaların güncel listesi sigara tiryakileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE

İşte 4 Ekim JTI, BAT ve Philip Morris sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

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Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL