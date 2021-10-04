Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigaraya zam geldi?
Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigaraya zam geldi? Sigara kullananları üzen haber! Sigara markalarının bazıları yeni yayınladığı fiyat listesini paylaştı. Bu gelişmenin ardından arama motorlarında sigara zammı araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada sık sık yapılan paylaşımlarla sigara fiyatlarına zam geldiği iddia ediliyordu. Ancak bu iddiaların çoğu boşa çıkıyordu. Peki, 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Phiip Morris grubundaki tütün ürünlerinin fiyatlarında değişikliğe gidildi. İşte detaylar!
4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya zam geldi? Sigara kullanıcılarına kötü haber geldi. Uzun süredir zamlanmayan sigara fiyatlarında değişikliğe gidildi. 4 Ekim Pazartesi itibariyle bazı sigara markalarının fiyatlarında değişikliğe gidildi. Sosyal medyada da gündem olan paylaşımın ardından zamlı sigara fiyatları sorgulanmaya başlandı. İşte; güncel sigara fiyatları!
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu.
4 EKİM SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Medley: 12,5 lira
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
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