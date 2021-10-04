Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigaraya zam geldi?

4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaraya zam geldi? Sigara kullanıcılarına kötü haber geldi. Uzun süredir zamlanmayan sigara fiyatlarında değişikliğe gidildi. 4 Ekim Pazartesi itibariyle bazı sigara markalarının fiyatlarında değişikliğe gidildi. Sosyal medyada da gündem olan paylaşımın ardından zamlı sigara fiyatları sorgulanmaya başlandı. İşte; güncel sigara fiyatları!