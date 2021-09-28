Finansın patronları Turkuvaz’da buluşuyor! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da katılacak

Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı ödeme sistemleriyle ilgili özel sunum yapacak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, pandemi sonrası sigortacılıkla ilgili görüşlerini açıklayacak. 'Sermaye Piyasalarında Dönüşüm' temalı özel sunum TSPB Başkanı Halil Öztop tarafından gerçekleştirilecek.