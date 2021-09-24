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Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

Fahiş fiyat artışında zincir marketlerin rolüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikkat çekmişti. Ticaret Bakanlığı zincir marketlerdeki fiyat artışına "Dur" diyecek. Zincir marketler temel gıdaya yaptığı artışla dikkat çekiyorlar. Yumurta ve sütün fiyatlarını ortak belirliyorlar. Zincir marketlerdeki fiyat artış oranları hemen hemen aynı. Üreticiden tüketiciye sloganıyla vatandaşa pahalı ürün satıyorlar. Acaba bu milletin cebiyle oynayan zincir marketler hangileri, neden enflasyonun üzerinde zam yapıyorlar? Zincir market tekeli nasıl kırılacak? Zincir marketler ürünlerin fiyatını birlikte mi belirliyorlar? Gelişmeleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir ve Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:08
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Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

Türkiye'nin fahiş fiyata karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın cebindeki paraya göz diken fırsatçılara karşı hallerde ve marketlerde denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Bunun yanı sıra fahiş fiyata karşı eylem planı hazırlandı ve 6 aksiyon yürürlüğe girecek.

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Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

FAHİŞ FİYATA KARŞI EYLEM PLANI! 6 AKSİYON YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

- Sözleşmeli tarım çalışması 30 Eylül'de tamamlanacak

- Erken uyarı sistemi 30 Eylül'de devreye giriyor

- Sanayici ve üretici arasında sözleşmeli tarım ekim ayında başlıyor

- Gıda bankacılığına teşvik 31 Aralık'ta yürürlüğe giriyor

- Ürün bazında tedbir alınacak, vergiler yeniden düzenlenecek

- Aracılık maliyetlerini düşürecek Hal Yasası Meclis'e sunulacak

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Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

Sabah yazarı Dilek Güngör'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

Hal Yasası uzun zamandır tartışılıyor. Tarladan alınan ürün hale geliyor arada tüccarlar ve komisyoncular var. Önce Antalya haline geliyor sonra İstanbul haline geliyor. Arada iki tane komisyoncu geçiyor. Tüccarlar ve sevkiyatçılar var. Ondan sonra markete gidiyor.

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Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

Bununlar ilgili Merkez Bankası'nın bir çalışması vardı. Aracılık faaliyetinin ürün maliyetinde yüzde 45 ettiğini ortaya koymuştu. Tarladan markete gelene kadar aracılık maliyeti yüzde 45 civarında seyrediyor. Markete gelene kadar fire oranları da var. Hal Yasası'ndaki düzenleme ile soğuk hava kamyonları zorunlu hale gelecek. Fire fiyatlarının yansıması engellenecek.

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Zincir marketlerin fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

Ticaret Bakanlığı Perakende Yasası'nın üzerinde çalışıyor. O da çok önemli. Zincir marketler ve bütün perakende sektörünü ilgilendiren bir yasa. Bir ürünün tarladan markete gelene kadar fiyatını ortaya koyan tablo çok önemli.