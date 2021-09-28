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İŞKUR TYP kura sonuçları 28 Eylül! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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İŞKUR TYP kura sonuçları 28 Eylül! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?

İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçları! 28 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında yüzlerce kişi iş sahibi olma hakkı kazanacak. Binlerce başvurunun ardından kazananlar kura çekilişiyle belli olacak. 28 Haziran tarihinde Afyonkarahisar TYP kura çekilişi öne çıkıyor. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında toplam 274 kişi 9 ay süreyle istihdam edilecek. İşte; 28 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları!

28 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları! İŞKUR TYP işçi alımı kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. Binlerce başvurunun alındığı İŞKUR TYP kura sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Son olarak Afyonkarahisar ili için alınan başvuruların ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kurumdan yapılan açıklamada çekilişlerin 28 Eylül'de yapılacağı duyuruldu. Peki; İŞKUR TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI

TYP'ye başvuracak katılımcıların,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz durumunda olmaları ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık dönemde işsiz olması,

En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;

Herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise ve açık öğretim öğrencileri hariç);

Emekli, malul aylığı almamaları;

Son bir yıl içinde hizmet sağlayıcıya bağlı herhangi bir işyerinde çalışmamış olmak (TYP hariç);

Türk Vatandaşı olmaları;

Başvuru yapılan ilçede ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri


Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 28 EYLÜL!

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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