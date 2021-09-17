Son dakika: Tüketici kredilerinde vade düştü! 50 bin lira üzerindeki tüketici kredileri 24 ayı aşamayacak

B- Bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen, 17.06.2021 tarihli ve 9624 sayılı Kurul Kararı ile 30.09.2021 tarihi itibariyle süresinin dolacağı belirtilen,

- 17.03.2020 tarihli ve 8948 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu itibariyle son verilmesine ancak 01.10.2021 tarihi itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesine,

- 19.03.2020 tarihli ve 8950 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen "Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına ilişkin uygulamaya 30.09.2021 sonu itibariyle son verilmesine ancak 01.10.2021 tarihi itibariyle gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen (finansal kiralama şirketleri için 240 günü geçmeyen) krediler için söz konusu uygulamaya şirketlerce aynı şekilde devam edilmesine,