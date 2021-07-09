BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
Bankaların aktif kalitesinin yükseltilmesi, kredi sisteminin etkin çalışması ve vatandaş ile iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansmana erişimi sağlamak adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. İşte madde madde yeni düzenleme...
Giriş Tarihi: 09.07.2021 08:33Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 08:33
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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!