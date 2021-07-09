BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

YENİ BİRİM KURULUYOR

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik eylemler kapsamında, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreci ile ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu.