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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

Bankaların aktif kalitesinin yükseltilmesi, kredi sisteminin etkin çalışması ve vatandaş ile iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansmana erişimi sağlamak adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. İşte madde madde yeni düzenleme...

Giriş Tarihi: 09.07.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 08:33
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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

Hafta başında yayımlanan yönetmeliklerle borç yapılandırmasında, borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin değerlendirme yapılma şartı getirip, bankaların alacaklarından ötürü edindikleri varlıkları 3 yıl içinde elden çıkarmasına hükmeden BDDK, dün de önemli değişiklikler yaptı.

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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i yayımlandı. Öte yandan BDDK, "Sorunlu Alacakların Çözümlenmesine İlişkin Rehber" ile "Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" olmak üzere iki yeni rehber de dün itibarıyla yürürlüğe alındı.

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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

YENİ BİRİM KURULUYOR

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik eylemler kapsamında, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreci ile ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu.

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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

Ayrıca, bankacılık sektöründeki toplam riski Kurulca belirlenen tutarın üzerinde olan kredi müşterilerinden bankalarca alınması zorunlu belgeleri toplama yükümlülüğünün yalnızca canlı alacak olarak izlenen müşterilerden isteneceği ve bu kapsama ilk defa giren müşterilerin bağımsız denetim sürecinin başlatıldığının belgelendirilmesi kaydıyla kendilerine kredi tahsisi yapılabileceği netleştirildi. Söz konusu yükümlülük 01.01.2022 tarihine ötelenerek kredi müşterilerine ve bankalara kolaylık sağlandı.

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BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!
BDDK'dan yeni düzenleme! Yüz binlere kredi kolaylığı!

AKTİF KALİTESİNE KATKI

Rehberler ile bankaların kredi yaşam döngüsü içindeki uygulamalarına ilişkin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmiş tahsis süreçleri ve etkinliği artırılmış izleme uygulamaları, bankaların sorunlu alacak yönetiminin iyileştirilmesi ve dolayısıyla banka aktif kalitesinin artırılması hedefleniyor.