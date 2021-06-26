Son dakika: Başkan Erdoğan muhalefete çok sert çıktı: Yatırımcıları tehdit ediyorlar! Bu ne terbiyesizliktir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından "rüyası" olan, Başbakan olarak görev yaptığı 27 Nisan 2011'de duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul için ilk köprünün temeli bugün atıldı. Tarihi törende konuşan Başkan Erdoğan, "Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Devlet adabını bile hiçe sayarak akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Biz geliyoruz, geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız. Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Ödeme yapmazmış, bankalara ödeme yapmazmış. Milletimiz CHP kafasına kalsa, ülke ne baraj, köprü ve fabrikalara kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor." diyerek sert çıktı.
Muhalefetin Kanal İstanbul projesine yönelik tehditlerini eleştiren Başkan Erdoğan, projenin masraflarının uluslararası tahkim yoluyla alınabileceğini söyleyerek 'Bunlar çaylak' dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
CHP NASIL ÖN KESERİZ DİYE ÇALIŞMALAR İÇİNDEDİR
Türkiye'de cumhuriyetin kuruluş döneminde başlatılan kalkınma hamlelerinin, kısa bir süre sonra, varlığını hala sürdüren bir zihniyet tarafından engellenmeye çalışıldığını dile getiren Erdoğan, 'Ülkemiz yakın tarihi, uçaktan motora, silahtan ilaca kadar her alanda başlatılan projelerin önlerinin bu zihniyet tarafından nasıl kesildiğinin örnekleriyle doludur. Kim bu isim? CHP. Atılan her adımın önünü kesmiştir. Şimdi bugünkü CHP de aynen yine 'nasıl ön keseriz' diye çalışmaların, gayretin içindedir. Aynen onların yanında da onlara yandaşlık yapanlar yok mu? Var. Birlikte nasıl ön keseriz, bunun gayreti içindeler." diye konuştu.
EY CHP SİZİN GİDECEK YERİNİZ YOK
Uçak yapan Nuri Demirağ'dan, otomobil üreten, lokomotif motoru geliştiren nice isimlere, cumhuriyetin kalkınma hamlesinin gizli kahramanlarının hazin hikayelerini artık tüm milletin bildiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabi genç kuşak bunları bilmiyor. Bizim 19 yıl önce yaptıklarımızı bile bilmiyor. Eğitimde yaptıklarımızı, sağlıkta yaptıklarımızı, ulaşımda attığımız adımları, enerjide attığımız adımları bilmiyor. Ulaşım alt yapısı konusunda, bilmiyor. Yapılan bölünmüş yollar, otoyollar, bütün bunlar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. Düşünün 6 bin kilometreden alınan yollar, şimdi 27 bin kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in de sürdürdüğü Osmanlı'dan miras demiryolu projeleri ipleri eline alır almaz kim tarafından durduruldu? İnönü tarafından durduruldu. İşte CHP'nin engelleme politikalarının başlangıcı orası.
Biz yeniden demir yolu inşasına başlayana kadar Türkiye bu kısırlığı yaşamaya devam etti. Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların ne ülke içinde satışına ne de ihracına izin vermeyerek, fabrikanın kapısına kilit vurulmasına yol açtılar. Savunma sanayimiz, gerçek anlamda küresel rekabet gücüne ancak bizim dönemimizde kavuştu. Rahmetli Menderes, aralarında Vatan Caddesi'nin de bulunduğu bulvarları açarken 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diye karşı çıktılar. Biz sadece şehir içindeki bulvarlarla kalmadık, şehirlerimizin tamamını bölünmüş yollarla köprülerle tünellerle viyadüklerle dağları delerek… Hep söylüyorum ya Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. Tünellerle viyadüklerle birbirine bağladık. GAP gündeme geldiğinde, 'Milletin hakkını yiyecekler' diyerek ortalığı ayağa kaldırdılar. Keban Barajı için kurbağalara 'Göl yapıyorsunuz', burada üretilecek elektrik için ise 'Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?' diyerek çamur attılar. Ülkemizin en büyük enerji ve tarım projesi GAP'ı yeniden ele alarak hızlandıran biz olduk."
İstanbul Boğazı üzerinde inşa edilen 1. köprüye 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diyerek karşı çıkıldığını belirten Erdoğan, "Ama bitince de ilk kendileri geçti. Rahmetli Özal'ın inşa ettiği 2. köprüyü engellemek için her yola başvurdular. Bizim dönemimizde yapılan 3. köprü ile ilgili bir mahkeme kararını yanlış anlayıp, 'Artık 2 beton kuleden ibaret' diyerek sevinç naraları atanlar da yine bunlardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı genişletirken, CHP'nin başındaki zat, 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?' diyerek aklınca dalga geçiyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, bırakın ülkemizi bölgenin en aktif havalimanlarından biri haline geldi. Yetmiyor. Aynı kafa, kendi alanında dünyanın en iftihar verici projelerinin başında gelen yeni havalimanımıza da çalmadık kara bırakmamıştır. İşte İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi oldu. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Şimdi bu havalimanı ile dünyanın her yerinde övünüyoruz. Hatırlarsanız, bu projeyi üstlenen firmalarımıza atmadıkları iftira, etmedikleri hakaret bırakmadılar." diye konuştu.
BU NE TERBİYESİZLİK! BUNLAR TAM MANASIYLA ÇAYLAK
"Denizlerin altından hamdolsun bakıyorsunuz farklı yerlere geçebiliyoruz. Niye? Çünkü ulaşamadığımız yer bizim değildir." diyen Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkan muhalefeti eleştirerek şöyle devam etti:
"Bugün millete hizmet eden ne kadar abide eser varsa hepsi de bu çapsız zihniyetin karşı çıkmasına rağmen ülkemize kazandırıldı. Türkiye modern tarih boyunca yaptığı tüm kalkınma hamlelerini, ufuksuz, vizyonsuz, basiretsiz bu zihniyete rağmen başarıya ulaştırdı. Şimdi de Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Hem de ne karşı çıkma. Siyasetteki ferasetsizliklerini, icradaki kifayetsizliklerini, proje üretmekteki kısırlıklarını bir kenara bıraktım, devlet adabını bile hiçe sayarak, akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. 'Biz geliyoruz.' E? Geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız.' Bankaları tehdit ediyorlar. Hatta hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Ya bu ne terbiyedir ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunları bilmeden bir yere varamazsınız. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Ödeme yapmazmış. Bankalara ödeme yapmazmış. Uluslararası bankalara ödemelerini yapmazmış. Milletimiz, CHP kafasına kalsa ülkenin ne bu barajlara, ne bu köprülere, ne bu yollara, ne bu fabrikalara, ne bu hizmetlere kavuşamayacağını bildiği için söylenenleri ciddiye almıyor. Bu halk, kimin bu ülkeye eser ve hizmet kazandırmak için ter döktüğünü kimin de avara kasnak gibi sürekli aynı şeyleri söyleyerek hiçbir iş yapmadan sırt üstü yattığını görüyor, biliyor."
Eskilerin , 'İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri.' sözünü hatırlatan Erdoğan, "Varsın birileri semer peşinde koşsun. Biz ülkemize ve milletimize eser kazandırma mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.- "
REFERANSIMIZ MİLLETİMİZİN TA KENDİSİDİR"
"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak, siyasi ve diplomatik gücümüzü zirveye çıkarmak, güvenliğimizi en geniş yorumla sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Yatırım yaparak, üreterek, istihdamı artırarak, ihracatı yükselterek büyümeyi sürekli kılarak potansiyelimizi son sürat harekete geçirerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." diyen Erdoğan, geçen 19 yılda bu ülkeye sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, çevreden spora her alanda neler kazandırdıklarının en yakın şahidinin milletin ta kendisi olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, merhum Ziya Paşa'nın 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' sözüne işaret ederek, "Bizim de referansımız 19 yılda Cumhuriyeti ve Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi bilen milletimizin ta kendisidir. Evet, bizim referansımız demokraside ve ekonomide ülkemizi dünyanın en üst ligine çıkarmamızdır. Bizim referansımız 84 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesini yükselten, geleceğini aydınlatan, umutlarını güçlendiren başarılara imza atmamızdır. Kanal İstanbul işte bu atılım zincirinin yeni bir halkasıdır." ifadelerini kullandı.
YARIN ALTYAPI İŞLERİNE BAŞLAYACAĞIZ
Erdoğan, Kanal İstanbul'un bugün ilk köprüsünün temelini attıklarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"Yarın altyapı işlerine başlayacak, öbür gün kanalın kazmasını vuracak, makinaları çalıştıracak ve böylece bir abide eseri inşallah milletimizin emrine vereceğiz. Fatih, İstanbul'u fethederken, gemileri karadan yürüterek dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Boğazın üzerine birer kandil gibi astığımız köprülerle biz de dünyayı kendimize hayran bıraktık. İşte şimdi Çanakkale 18 Mart Köprüsü yapılıyor mu? Yapılıyor. O da bir altın boynuz gibi Çanakkale'yi süsleyecek. Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle boğazın altından iki kıtayı birleştirerek dünyayı kendimize hayran bıraktık. Şimdi de Marmara ve Karadeniz'i yeni bir Boğaz'la Kanal İstanbul'la birbirine bağlayarak bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."
Temelini attıkları Kanal İstanbul Köprüsünün ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin ilk gününden şu anına kadar her aşamasında emeği geçen mimar, mühendis ve işçileri tebrik etti.
"Rabbim kazadan, beladan muhafaza buyursun inşallah." temennisinde bulunan Erdoğan, belirledikleri gibi 6 yıl gibi bir süre içerisinde inşallah burayı tamamlamanın kendilerine nasip olmasını diledi.
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