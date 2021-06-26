Son dakika: Başkan Erdoğan muhalefete çok sert çıktı: Yatırımcıları tehdit ediyorlar! Bu ne terbiyesizliktir

EY CHP SİZİN GİDECEK YERİNİZ YOK

Uçak yapan Nuri Demirağ'dan, otomobil üreten, lokomotif motoru geliştiren nice isimlere, cumhuriyetin kalkınma hamlesinin gizli kahramanlarının hazin hikayelerini artık tüm milletin bildiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi genç kuşak bunları bilmiyor. Bizim 19 yıl önce yaptıklarımızı bile bilmiyor. Eğitimde yaptıklarımızı, sağlıkta yaptıklarımızı, ulaşımda attığımız adımları, enerjide attığımız adımları bilmiyor. Ulaşım alt yapısı konusunda, bilmiyor. Yapılan bölünmüş yollar, otoyollar, bütün bunlar maalesef genç kuşak tarafından bilinmiyor. Düşünün 6 bin kilometreden alınan yollar, şimdi 27 bin kilometreye geldi ama genç kuşak bunları bilmiyor. Gazi Mustafa Kemal'in de sürdürdüğü Osmanlı'dan miras demiryolu projeleri ipleri eline alır almaz kim tarafından durduruldu? İnönü tarafından durduruldu. İşte CHP'nin engelleme politikalarının başlangıcı orası.

Biz yeniden demir yolu inşasına başlayana kadar Türkiye bu kısırlığı yaşamaya devam etti. Nuri Demirağ'ın ürettiği uçakların ne ülke içinde satışına ne de ihracına izin vermeyerek, fabrikanın kapısına kilit vurulmasına yol açtılar. Savunma sanayimiz, gerçek anlamda küresel rekabet gücüne ancak bizim dönemimizde kavuştu. Rahmetli Menderes, aralarında Vatan Caddesi'nin de bulunduğu bulvarları açarken 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diye karşı çıktılar. Biz sadece şehir içindeki bulvarlarla kalmadık, şehirlerimizin tamamını bölünmüş yollarla köprülerle tünellerle viyadüklerle dağları delerek… Hep söylüyorum ya Aşık Veysel gibi biz dağları deldik. Tünellerle viyadüklerle birbirine bağladık. GAP gündeme geldiğinde, 'Milletin hakkını yiyecekler' diyerek ortalığı ayağa kaldırdılar. Keban Barajı için kurbağalara 'Göl yapıyorsunuz', burada üretilecek elektrik için ise 'Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?' diyerek çamur attılar. Ülkemizin en büyük enerji ve tarım projesi GAP'ı yeniden ele alarak hızlandıran biz olduk."

İstanbul Boğazı üzerinde inşa edilen 1. köprüye 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diyerek karşı çıkıldığını belirten Erdoğan, "Ama bitince de ilk kendileri geçti. Rahmetli Özal'ın inşa ettiği 2. köprüyü engellemek için her yola başvurdular. Bizim dönemimizde yapılan 3. köprü ile ilgili bir mahkeme kararını yanlış anlayıp, 'Artık 2 beton kuleden ibaret' diyerek sevinç naraları atanlar da yine bunlardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı genişletirken, CHP'nin başındaki zat, 'Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?' diyerek aklınca dalga geçiyordu. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, bırakın ülkemizi bölgenin en aktif havalimanlarından biri haline geldi. Yetmiyor. Aynı kafa, kendi alanında dünyanın en iftihar verici projelerinin başında gelen yeni havalimanımıza da çalmadık kara bırakmamıştır. İşte İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk 3 havalimanından bir tanesi oldu. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. Şimdi bu havalimanı ile dünyanın her yerinde övünüyoruz. Hatırlarsanız, bu projeyi üstlenen firmalarımıza atmadıkları iftira, etmedikleri hakaret bırakmadılar." diye konuştu.