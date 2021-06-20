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Macarlar da hayran kaldı: Türk savunma sanayisindeki tüm ürünlere talibiz!

Dünyanın hayran kaldığı 'lar ile tarih yazan Türkiye, yerli ve milli silahlarına her geçen gün yenisini ekliyor. Son olarak 'dan bir açıklama geldi. Ankara Büyükelçisi Matis, sadece İHA ve SİHA'larla ilgilenmediklerini, diğer ürünlere de ilişkin satın alma seçeneğini düşündüklerini ifade etti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Macarlar da hayran kaldı: Türk savunma sanayisindeki tüm ürünlere talibiz!

Türkiye, insansız hava araçları teknolojisindeki başarısıyla göz dolduruyor.

, ve son olarak Dağlık Karabağ'ın işgalci Ermenistan güçlerinden geri alınmasında büyük paya sahip olan 'lar için birçok ülke satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

MACARİSTAN'DAN SİHA AÇIKLAMASI
Halihazırda , Azerbaycan ve son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, ve da bulunuyor.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Rus basınından Sputnik'e yaptığı açıklamada Bayraktar TB2'leri değerlendirdi.

"GÖZÜMÜZ, TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNDE"
"Bu konuda şu anda net bir plan yok." diyen Matis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti.

Matis, "Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞLER ÇIKARIYOR"
Daha önce basınında çıkan haberlerde, Türk savunma sanayisinin kaydettiği ilerleme okurlara aktarılarak, "Türkiye'nin başka ülkeleri zengin etmek yerine kendi bağımsız savunma teknolojisini geliştirdiği" vurgulanmıştı.

''Türkiye kendi savaş uçağını, uçak gemisini, zırhlı araçlarını geliştiriyor ve bu arada ürettiği İHA'lar da çok iyi işler çıkarıyor.'' denilmişti.

POLONYA 24 ADET ALDI
Bayraktar TB2 SİHA'ları, Dağlık Karabağ'da Ermeni Ordusu'nu, Libya'da Hafter'i, Suriyede terör örgütü PKK'yı dağıttı. Dünyayı kıskandırdı. Peşpeşe tam 6 ülke ordusuna kattı. Son olarak Polonya 24 adet satın aldı.

Almanya ve İngiltere de kendi savunma gücüne katmak için hemen düğmeye bastı.

SATIN ALANLAR
Polonya, , , Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Libya.

ALMAK İSTEYENLER
, Almanya, , İngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Pakistan, Kazakistan ve Malezya.

SİHA ALANINDA DEHA
Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı "SİHA alanında deha." şeklinde tanımladı.

Song, Çin Merkezi Televizyonunda (CCTV) "Savaş Teknolojileri" başlığıyla yayınlanan programda, Bayraktar'ı Apple şirketinin kurucusu Steve Jobs'a benzeterek, "SİHA konusunda Türkiye'de bu alanda bir deha ortaya çıktı. Bu, Selçuk Bayraktar. Türkiye'de insansız hava araçlarının babası. Bayraktar'ın SİHA savaşındaki konumu, Steve Jobs'un akıllı telefon teknolojisindeki konumu gibi." dedi.

Song Yiçang ayrıca, "Jobs'un Apple ile telefon alanına girmesi ve sonrasında akıllı telefon teknolojisinde ilk sıraya yerleşmesine benziyor." değerlendirmesini de yaptı.

Çinli yazar programda, Bayraktar'ın öz geçmişine ilişkin de bilgi vererek, ABD'deki eğitimi sırasında SİHA'ların yazılım ve elektroniği konularında uzmanlaştığını, daha sonra ülkesine döndüğünü anımsattı.

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