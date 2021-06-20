Macarlar da hayran kaldı: Türk savunma sanayisindeki tüm ürünlere talibiz!

MACARİSTAN'DAN SİHA AÇIKLAMASI

Halihazırda Katar, Azerbaycan ve son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya tarafından satın alınan SİHA'larla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, Macaristan ve Romanya da bulunuyor.