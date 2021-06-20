Türkiye'nin yeni gücü Alpagu vitrine çıkıyor! Hedefi böyle imha etti

Karşılıklı sorular soruldu. Önemli olan, burası bir vitrin gibi. Diplomasi, savunma unsuru, kuvvet, harekat kabiliyeti olmadan çok anlamlı olmayabiliyor. Her zaman için konuşmak, meseleyi diplomatik yönden çözmek, meselinin tıkandığı durumda yol aldırmak için gücünüzün olduğunu göstermeniz gerektiği çok net." diye konuştu.