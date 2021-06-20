Türkiye'nin yeni gücü Alpagu vitrine çıkıyor! Hedefi böyle imha etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, milli imkanlarla geliştirilen ve mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştiren Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun vitrine çıkacağını, yurt dışından da talep göreceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Demir, forumda devlet başkanları ve bakanların Türkiye'nin savunma sanayisi modelini merak ettiğini belirterek, sürecin nasıl yürüdüğü ve Türkiye'nin geldiği seviyeyle ilgili konuları konuklara anlattıklarını ifade etti.
Forumun önemine işaret eden Demir, savunma sanayisi alanında da oturumlar düzenlendiğini, bunun güzel neticeler getireceğini vurguladı.
Yabancı konuklara, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çalışma modelini anlattıklarını aktaran Demir, "Türkiye'nin diğer ülkelere yaklaşımını, iş birliğimizi, nasıl düşündüğümüzü anlattık.
Karşılıklı sorular soruldu. Önemli olan, burası bir vitrin gibi. Diplomasi, savunma unsuru, kuvvet, harekat kabiliyeti olmadan çok anlamlı olmayabiliyor. Her zaman için konuşmak, meseleyi diplomatik yönden çözmek, meselinin tıkandığı durumda yol aldırmak için gücünüzün olduğunu göstermeniz gerektiği çok net." diye konuştu.
Demir, özellikle gelişmekte olan ülkeler nezdinde Türkiye'nin algısının farklı boyuta geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü ülkeler arasında küresel güç olarak konumlandırıldığını gören yabancı konukların forumda, Türkiye'ye yakın olma, iş birliği yapma isteklerini söylediğini bildirdi.
İş birliğinin sadece ticari bir model olmadığının altını çizen Demir, sadece satmak, almak değil, geleceğe yönelik stratejik iş birlikleri de oluşturmak gerektiğini vurguladı.
Farklı ülkelerin savunma ve dışişleri bakanlarını Türkiye'nin savunma fuarlarına da davet ettiklerini belirten Demir, "Böylece bir açılımın adımları olduğunu, o açıdan çok faydalı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
"ALPAGULAR SATIŞ İMKANI OLUŞTURACAK"
Demir, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen Sabit Kanatlı Akıllı Vurucu İHA Sistemi Alpagu'nun mühimmatlı test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini anımsattı.
Alpagu'nun kendisinin hafif, etkisinin ağır olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:
"Alpagu şimdi vitrine çıkıyor. Vitrinde yer aldıktan sonra yurt dışında da talep olacaktır. Alpagu'nun çok çeşitli modelleri çıkacak. Çeşitli model ve kabiliyetlerde taşınabilir bir unsur.
Normalde kolayca taşınabilecek, taşırken atış yapılabilecek ve üzerindeki mühimmat ve patlayıcının çok çeşitli modellerde olabileceği bir sistem olacak. Harekatın türüne ve ihtiyacına göre değişik form ve formatlarda Alpagular sahada olacak.
Kullanıcılarımızla paylaştıkça onlardan gelen talepler doğrultusunda belirli şeyleri olgunlaştırdık. Onların hangi harekat bölgesinde neye ihtiyaç duyduklarına göre çeşitlendirilecek.
Alpagu'nun yeni modellerinin üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'nin savunmasına katkı sunacak. Bu bir güçtür, nasıl Kargular (Döner Kanatlı Vurucu İHA) önemli bir satış potansiyeli oluşturduysa Alpagular da kullanım arttıkça, harekat sahasında kendini ispatladıkça satış imkanı oluşturacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
- Duygusal Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, en güzel, kısa ve öz Babalar Günü mesajları ve sözleri
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
- Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte Babalar Günü tarihi...
- Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
- 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?
- Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?