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Evlerin değerleri yüzde 70 arttı! Bu illerde evi olanlar yaşadı

Koronavirüs salgınıyla uzaktan eğitim ve çalışma sistemi yaygınlaştı. Ailelerin evlerde vakit geçirmesi daha büyük konutların alıcı bulmasını sağladı. Türkiye genelinde yeni ev alanlar ya da kiraya çıkanların ilk baktığı alan evin büyüklüğü oldu. Son 1 yılda birçok ilde konutların değerleri yüzde 70 arttı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Evlerin değerleri yüzde 70 arttı! Bu illerde evi olanlar yaşadı

Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. 'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü.

Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL olarak açıklandı.

Yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 artış gösterdi.

EN AZ ARTIŞ BURSA'DA

'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.

Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...

İzmir

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.910

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.439.620

Yıllık Değer Artışı (%): 54,16

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31

Balıkesir

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.365

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 906.685

Yıllık Değer Artışı (%): 55,96

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

İstanbul

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.966

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 3.009.732

Yıllık Değer Artışı (%): 60,56

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 40

Ankara

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.962

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.141.602

Yıllık Değer Artışı (%): 62,11

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 24

Muğla

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11.007

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.959.246

Yıllık Değer Artışı (%): 63,53

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 35

Aydın

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.623

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.034.632

Yıllık Değer Artışı (%): 63,65

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33

Antalya

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.910

Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.347.480

Yıllık Değer Artışı (%): 70,71

Geri Dönüş Süresi (Yıl): 32

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