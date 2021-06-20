Evlerin değerleri yüzde 70 arttı! Bu illerde evi olanlar yaşadı
Koronavirüs salgınıyla uzaktan eğitim ve çalışma sistemi yaygınlaştı. Ailelerin evlerde vakit geçirmesi daha büyük konutların alıcı bulmasını sağladı. Türkiye genelinde yeni ev alanlar ya da kiraya çıkanların ilk baktığı alan evin büyüklüğü oldu. Son 1 yılda birçok ilde konutların değerleri yüzde 70 arttı.
Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konut fiyatları son bir yılda yüzde 64,43, konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 arttı.
Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü.
Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL olarak açıklandı.
Yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31,68, arsa fiyatları ise yüzde 36,91 artış gösterdi.
EN AZ ARTIŞ BURSA'DA
Bursa'da ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 717 TL olarak açıklandı. Fiyatlar ise 695 bin 79 TL'den başlıyor.
Geri dönüş süresinin 30 yıl olduğu Bursa'da yıllık değer artışı ise yüzde 34,04 olarak belirlendi. İşte yıllık değer artışı en azdan en fazlaya liste...
İzmir
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.910
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.439.620
Yıllık Değer Artışı (%): 54,16
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 31
Balıkesir
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.365
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 906.685
Yıllık Değer Artışı (%): 55,96
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33
İstanbul
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 9.966
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 3.009.732
Yıllık Değer Artışı (%): 60,56
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 40
Ankara
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.962
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.141.602
Yıllık Değer Artışı (%): 62,11
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 24
Muğla
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 11.007
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.959.246
Yıllık Değer Artışı (%): 63,53
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 35
Aydın
Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 5.623
Ortalama Konut Fiyatı (TL): 1.034.632
Yıllık Değer Artışı (%): 63,65
Geri Dönüş Süresi (Yıl): 33
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