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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler

Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı anlaşmasının yankıları sürüyor. Japon basını, Bayraktar TB2'lerin yeni potansiyel müşterilerini yazdı. Japon basını, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:09
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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler

Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2, tarih yazmaya ve Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler

Japon basını, Bayraktar TB2'lerin potansiyel müşterilerini yazdı. Türkiye'nin SİHA teknolojilerinde olağanüstü bir atılım yaptığını ve teknolojisini dünya çapında ilerlettiğini vurgulayan haberde şu ifadelere yer verildi:

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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler

"Söz konusu araçlar halihazırda Azerbaycan, Ukrayna ve Katar semalarında görev yapıyor. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında kazandığı zaferde büyük payları var."

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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan ve Dağlık Karabağ savaşına Bayraktar TB2'lerin damga vurduğunu yazan haberde, Azerbaycan ve Ukrayna'nın ardından Polonya semalarında da yükselecek olan SİHA'ların Rusya'yı baskılayacağı ifade edildi.

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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler

İŞTE POTANSİYEL MÜŞTERİLER

Japon basını, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğunu yazdı.