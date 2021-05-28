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Türkiye'nin SİHA başarısı bu kez Japon basınında! İşte sıradaki müşteriler
Türkiye ile Polonya arasında imzalanan 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı anlaşmasının yankıları sürüyor. Japon basını, Bayraktar TB2'lerin yeni potansiyel müşterilerini yazdı. Japon basını, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterilerinin İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğunu yazdı.
Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 15:09
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