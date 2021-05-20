20 Mayıs 2021, Perşembe
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ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme

ile uluslararası bir müşterisi arasında aviyonik sistemlerin ihracatıyla ilgili 35,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Öte yandan, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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ASELSAN'dan 35,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35 milyon 538 bin 737 dolar olan bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

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