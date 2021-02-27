27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Cumhuriyet altını hakkında yeni gelişme! ASELSAN ile protokol imzalandı!

Cumhuriyet altını hakkında yeni gelişme! ASELSAN ile protokol imzalandı!

ile ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında biyometrik altın tanımlama ve takibine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Böylelikle sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
ABONE OL
Cumhuriyet altını hakkında yeni gelişme! ASELSAN ile protokol imzalandı!

ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Cumhuriyet altınlarının güvenliği savunma sanayisinde geliştirilen teknolojiyle sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda "çoklu kullanıma" uygun geliştirilen teknolojiler ulaşımdan sağlığa, enerjiden tarıma, çevreden inşaata kadar birçok alanda kullanılırken farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların talepleriyle bu örneklerin sayısı artıyor.

ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasındaki stratejik iş birliği ile bu alanlara bir yenisi eklendi. Taraflar, biyometrik altın tanımlama ve takip alanında iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün ürettiği Cumhuriyet altınlarının biyometrik tanımlaması yapılacak. Sahteciliğe karşı koruma ve takip sağlayan sistemle piyasadaki altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.

Geliştirilecek teknolojinin madeni para ile diğer madeni nesnelerde kullanılması ve başka olası uygulama alanlarında iş birliği hedefleniyor.

, devlet güvencesi altında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılıyor. Ağırlıkta, ayarda ve kalitede güven ile standardı sağlamak üzere Cumhuriyet altını sadece Darphane tarafından üretiliyor.

Darphane, kendisine külçe altın teslim edenlere sipariş üzerine Cumhuriyet altını üretimi yapıyor. Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınları olmak üzere 2 tür bulunuyor. Her 2 türün de ağırlığa göre beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşidi kullanılıyor.

Gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son durum GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA