ASELSAN patentini aldı: Türkiye'den çok konuşulacak yeni İHA tasarımı! Dikkat çeken detay

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLEN İHA

ASELSAN tarafından tasarlanan "Çok Fonksiyonlu İnsansız Hava Aracı", hem döner kanatlı hava araçları gibi rotorlara hem de Türkiye'de de kullanılan bazı sabit kanatlı insansız hava araçları gibi kıç tarafta bir motora sahip. SavunmasanayiST'den edinilen bilgiye göre; İHA'nın kanatlarının altında bulunan 4×2 'coaxial counter rotating' mimarisindeki rotor podları, araca dikey iniş ve kalkış yeteneği kazandırıyor.