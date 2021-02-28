Türkiye'de bir ilk! ASELSAN trafik sorununa da çare olacak

HEM KAVŞAK HEM DE ŞEHİR BOYUTUNDA TRAFİK YÖNETİMİ SAĞLIYOR

Kurulumu yapılan kavşak kontrol cihazları birbirleriyle haberleşerek hem kavşak hem de şehir boyutunda trafik yönetimi sağlıyor. Sektörde genellikle kullanılan yöntem olan önceden belirlenmiş planların kullanımının aksine, sistem tam adaptif modelle gerçek zamanlı çalışıyor. Kameralar ve loop dedektörleri gibi çeşitli sensörler ve görüntü işleme teknolojileri kullanılarak kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki trafik ışıklarının süreleri anlık olarak belirleniyor. Örneğin, kavşak kollarından birinde araç olmadığı durumda trafik akışının verimini artırmak adına o yön için yeşil ışık yanmıyor.