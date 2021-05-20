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Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'nin bu yıl 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü olduğunu bildirdi. Bakan Kurum, "Tüm çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2021
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Türkiye, 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, çevre yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Çevre yatırımlarıyla denizlerin su kalitesinin korunduğunu ve her yıl daha da iyileştirildiğini belirten Kurum, bunun sonucu olarak da temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısının hızla arttığını ifade etti.

Yapılan çalışmalara ilişkin Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Mavi ile 85 bin ton deniz çöpü topladık. 163 atık kabul tesisimiz ile atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakmıyoruz. Atık takip sistemlerimizle gemileri 7/24 takip ediyoruz. Olası kirlilik ve kazalara 364 kıyı tesisinden anında müdahale ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın karşılığını bugün bir kez daha almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz 2021 yılında 519 Mavi Bayraklı plajı ile dünya üçüncüsü oldu. 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği."

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