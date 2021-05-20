Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul'a müjde! Trafiği rahatlatacak proje yarın açılıyor
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'muzun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesiminde de inşa faaliyetlerimiz tamamlanmıştır." dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu, yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle resmen hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler-Hasdal kavşakları bölümü 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete girecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu proje çerçevesinde 7. Kesim Habipler-Hasdal kavşakları bölümünün trafiğe açılması Bakanlıkça onaylandı.
Otoyolun bu kesimi, 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete alınacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.
Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.
Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.
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