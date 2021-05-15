Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl uzaktan komutalı silah sistemleri için yeni sözleşmeler imzalayan ASELSAN deniz platformları için yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L'yi geliştiriyor - Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ile Nefer, farklı silah sistemler ve konseptlerde kullanım için hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.05.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL