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Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor. Geçen yıl uzaktan komutalı silah sistemleri için yeni sözleşmeler imzalayan ASELSAN deniz platformları için yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L'yi geliştiriyor - Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ile Nefer, farklı silah sistemler ve konseptlerde kullanım için hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.05.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 12:51
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Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kara, hava ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Türkiye dahil olmak üzere, toplam 20 ülkede kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sistemlerinin üretim, teslimat ve geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

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Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

Deniz platformları için geliştirilen 12,7 milimetre (mm) Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (Stamp-2), 25 mm Stabilize Top Sistemi (Stop-2) ve 30 mm Stabilize Top Sistemi'nin (Muhafız-2) yurt içi ve dışı talepler kapsamında üretim ve teslimatları sürdü.

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Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. Stop-2'nin Bahreyn'e ihracatı gerçekleştirildi. Muhafız-2'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar Deniz Kuvvetlerine teslimatları tamamlandı. Muhafız-2'nin Katar ve Endonezya'ya ihracatına yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.

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Son dakika | ASELSAN rakip tanımıyor! İşte yeni silahlarımız

SARP SAYISI 3 BİN 100'E ULAŞTI

Kara araçları veya sabit tesisler için geliştirilen Sarp'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihtiyacına yönelik seri üretim ve teslimatları devam etti. 2020 yılı sonu itibarıyla teslim edilen toplam Sarp Sistemi sayısı 3 bin 100 oldu. Geçen yıl yurt içi ve dışındaki projelerin teslimatları gerçekleştirildi. Sarp'ın Macaristan'a ihracatına yönelik sözleşme imzalandı ve teslimatlar tamamlandı.