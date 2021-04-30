30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de Türkiye bakımından sona erecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de Türkiye bakımından sona erecek

Son dakika haberleri... olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar 'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz 2021'de Türkiye bakımından sona erecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA