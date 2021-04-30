Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonları ilgilendiren bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda,
"4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 salgını nedeniyle yapılacak yeni destek ödemelerinin müjdesini dün verdi.
Başkan Erdoğan, dün Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Ekinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:
"TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz.
Ayrıca, TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOBM tarafından bankaya ödenmiştir.
Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine Meclis'te uzlaşmayla görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle, Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir.
Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.
Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1.000 liradan 1.100 liraya yükseltme kararı almıştık, onunla ilgili düzenleme Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor.
Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Esnaflarımıza yaptığımız aylık 1.000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz.
İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da, yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere, çeşitli kurumlarımız da, bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kaça kadar yasak var? 30 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Genelge ile duyuruldu
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Çalınan Instagram hesabı geri alma yolları...
- La Casa De Papel için flaş iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon fragmanı...
- Sadakatsiz'de ayrılık iddiaları bitmiyor! Bu kez o isim topun ağzında! Kafaları karıştıran hamle...
- Uzman isimden korkutan uyarı! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul depremi için büyüklük beklentisi...
- İkinci el fiyatları için kritik açıklama... Devam ederse fiyatlar artacak! Uzman isimler uyardı...
- Faizler inişe geçti, iştahlar kabardı! Araba almak isteyenlere müjde! Toyota, Renault, Fiat, Mercedes, Opel, Peugeot...
- Pi coin ne zaman çıkacak? Pi coin ne kadar, kaç TL olacak? İşte beklentiler...
- Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bugün yatar mı? Bayram öncesine maaşlar ödenecek mi? İşte detaylar...
- Başvuran alıyor! SGK çalışmalara başladı! Emekliye çifte müjde yolda! Dilekçesini verenler ilk kez...
- Milyonlar dikkat! Bankalar değişikliğe gitti! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Garanti, QNB Finansbank...
- Tam kapanmada fırınlar, pastaneler, tatlıcılar açık mı, kapalı mı? İşte 17 günlük tam kapanma muafiyet listesi...