Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da, yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere, çeşitli kurumlarımız da, bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyor."