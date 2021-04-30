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Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre... Başkan milyonları ilgilendiren bir karara imza attı. 'de yayımlanan karara göre işten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.



Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda,

"'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

Başkan , COVID-19 salgını nedeniyle yapılacak yeni destek ödemelerinin müjdesini dün verdi.

Başkan Erdoğan, dün Elmadağ ilçesinde Makine Kimya Endüstrisi Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Ekinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz.

Ayrıca, TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOBM tarafından bankaya ödenmiştir.

Çek ve senetlerle ilgili bir başka önemli düzenleme de yine Meclis'te uzlaşmayla görüşülüyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Diğer yandan, KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle, Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.

Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1.000 liradan 1.100 liraya yükseltme kararı almıştık, onunla ilgili düzenleme Meclis'te varılan uzlaşmayla gerçekleştiriliyor.

Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Esnaflarımıza yaptığımız aylık 1.000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardımı 1.100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da, yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere, çeşitli kurumlarımız da, bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyor."

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