Sahibi öldü paralar gitti! Ülke ülke kripto para skandalları

PONZİ OYUNU OYNADI

Bitcoin Savings and Trust, Bitcoin'i kendi cüzdanlarına yatıranlara haftalık yüzde 7'ye kadar faiz vaat etti. Bu yolla 2012'de 700 bin Bitcoin topladı. Fakat yatırımcıların Bitcoinler'ini kişisel kullanımı için yönlendirdi. Faizi düşürmeye kalkınca iflas etti, paralar buhar oldu.