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2021 bayram ikramiyeleri için geri sayım! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam geldi?

Başkan geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyeleri için müjdeli haberi vermişti. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye ikramiyesi önümüzdeki hafta ödenecek.

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Giriş Tarihi: 27.04.2021
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2021 bayram ikramiyeleri için geri sayım! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyelerine ne kadar zam geldi?

Heyecanla beklenen ödeme zamanı geldi, çattı.

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişi ikramiyesini önümüzdeki hafta cebine koyacak.

Enflasyon artışıyla ilgili 3 formül dikkat çekiyor:

FORMÜL 1: Emeklilerin zamlarında olduğu gibi 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması düşünülüyor.

Emekliler her yıl Ocak ve 'da zam alıyor.

Bu zamda bir önceki 6 aylık enflasyon belirleyici oluyor.

Ocak itibariyle geriye dönük 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 çıktı.

Bu formüle göre; bin liralık ikramiye bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak, Mayıs'ta bu tutar ödenecek.

İkramiyeye bir artış da Temmuz'da yapılacak, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yansıtılacak.

FORMÜL 2: İkramiyeye yıllık enflasyon oranının yansıtılması üzerinde de duruluyor.

2020 yılı enflasyonu baz alınırsa bin liralık ikramiye yüzde 14.60 yükselecek.

Mayıs ve Temmuz'da emeklilere bin 146 lira ödenecek.

Önümüzdeki yıl da enflasyonu ikramiyeye yansıtılacak.

FORMÜL 3: (TÜED) tarafından da bir formül gündeme getirildi.

TÜED, ikramiyenin, 2018'den bu yana gerçekleşen enflasyonun yansıtılarak ödenmesini teklif etti.

Bu talep hayata geçerse, Mayıs'ta bin 545 lira ödenecek.

KİM, NE KADAR ALACAK?

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