Son dakika | THODEX vurgununda flaş gelişme! 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Thodex" Kripto Para Borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 69 şüpheliden 61'i dört günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in gözaltına alınan ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer de adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli için ek gözaltı kararı verildi.

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