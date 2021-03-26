Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Vergide yeni dönem! 2023'te devreye alınacak

TEK İDARE MODELİ YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının revize edilmesi, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "karşılıklı anlaşma yöntemi"nin kullanılması, mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yaygınlaştırılması gibi reform adımlarının da yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ayrıca, yıl sonuna kadar kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumunu teşvik edecek şekilde yıl sonuna kadar güncellenecek.

