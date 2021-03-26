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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "Kolay İhracat Platformu" açıklaması

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "Kolay İhracat Platformu" açıklaması

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı , "; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak" dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Kolay İhracat Platformu açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu; ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracak." dedi.

Bakan Pekcan, "Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.



Bakan Pekcan, "Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu" ifadelerini kullandı.

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