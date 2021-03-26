Kripto paralar caiz mi? Prof. Dr. Murat Şimşek'den A Haber'de kripto para açıklaması

Dünya gündeminde büyük bir yer edinen kripto paralar hakkında Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek'ten açıklama geldi. A Haber'de önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şimşek, "kripto paralar caiz mi?" sorusuna cevap verdi.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek yaptığı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili doğrudan kesin bir şey söylemek henüz erken. İşlemin tamamı içinde doğrudan bir hüküm vermek için de henüz erken. İşlemin tamamına bakmak gerekiyor. Çoğunluk fetva kurulları ve İslam araştırmacıları, bunun para mahiyeti taşımadığını ve henüz para olmadığını söylüyorlar. Fakat şurada şöyle bir şey var. Sistem aslında İslam hukukunun ve İslam iktisadının şartlarını taşıyan bir para birimi kurmaya elverişli bir sistem. Müslümanlar ya da bu konuda hassasiyeti olan insanlar bu teknolojiyi kullanarak kendilerine böyle bir para sistemi kurabilirler." dedi.