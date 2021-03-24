Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 850 bin esnafa müjde! Vergi muafiyeti için tarih belli oldu! 2021 Vergi muafiyeti hangi işletmelere gelecek? 850 bin esnafa müjde! Vergi muafiyeti için tarih belli oldu! 2021 Vergi muafiyeti hangi işletmelere gelecek?
Vergi muafiyeti ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi ile birlikte koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını açıklamıştı. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, vergi muafiyeti ne zaman başlayacak? 2021 vergi muafiyeti hangi işletmelere gelecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:08
Esnafa vergi muafiyeti ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 850 bin küçük işletmenin gelir vergisinden muaf tutulacağını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından vergi muafiyetinin ne zaman ve hangi işletmelerde başlayacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, vergi muafiyeti ne zaman başlayacak? 2021 vergi muafiyeti hangi işletmelere gelecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ İŞLETMELER?
850 bin esnafa yönelik vergi muafiyeti 31 Aralık 2021 tarihine kadar hayata geçirilecek.
HANGİ İŞLETMELER VERGİDEN MUAF OLACAK?
Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu esnafların beyan yükümlülükleri de kaldırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Esnafa güzel bir müjde vermek istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi olarak rahatlatacağına inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.