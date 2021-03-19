Ekonomide dev hamle! O şirketlere 10 yıl vergi yok

KAĞIT VE HARÇ MUAFİYETİ

Katılımcılar, işlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutulacak. Faaliyetler kapsamında işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden Gelir ve Kurumlar vergisi kanunlarının ilgili maddelerine göre tevkifatı yapılmayacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlarınca dağıtılan kar paylarının veya indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktarılan tutarın münhasıran İFM'de faaliyetlerinden kaynaklanan kısmı üzerinden yüzde 10'luk tevkifat yapılacak.