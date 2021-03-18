Emekli vergi ve hacizden muaf! Ödeme geri alınabiliyor
Emekliye güzel haber... 13 milyonu aşkın emekli için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor. Ayrıca geçmişte emlak vergisi ödemiş emekliler şartları taşıyorlarsa belediyelere dilekçe ile müracaat ederek 5 yıl geriye doğru ödedikleri paraları geri alabiliyor.
13 milyonu aşkın emekli için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor.
Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor.
5 YILLIK İADE
Emeklilerin belediyelere giderek beyanda bulunurken emekli olduklarını da bildirmeleri gerekiyor.
Geçmişte emlak vergisi ödemiş emekliler şartları taşıyorlarsa belediyelere dilekçe ile müracaat ederek 5 yıl geriye doğru ödedikleri paraları geri alabiliyor.
İTİRAZ EDİN
Yasa gereği emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor ve kesinti yapılamıyor.
Bazı istisnalar dışında...
Bu istisnalar ise Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve nafaka.
Bu ikisi dışında emeklinin izni olmadan hiçbir alacak için maaşa haciz konulamıyor.
Yani kredi kartı kullanan bir emekli için banka emeklinin izni olmadan haciz uygulayamıyor.