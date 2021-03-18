18 Mart 2021, Perşembe
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Emekli vergi ve hacizden muaf! Ödeme geri alınabiliyor

Emekliye güzel haber... 13 milyonu aşkın emekli için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. , ve emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor. Ayrıca geçmişte emlak vergisi ödemiş emekliler şartları taşıyorlarsa belediyelere dilekçe ile müracaat ederek 5 yıl geriye doğru ödedikleri paraları geri alabiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Emekli vergi ve hacizden muaf! Ödeme geri alınabiliyor

13 milyonu aşkın emekli için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor.

, ve emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor.

Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor.

5 YILLIK İADE


Emeklilerin belediyelere giderek beyanda bulunurken emekli olduklarını da bildirmeleri gerekiyor.

Geçmişte emlak vergisi ödemiş emekliler şartları taşıyorlarsa belediyelere dilekçe ile müracaat ederek 5 yıl geriye doğru ödedikleri paraları geri alabiliyor.

İTİRAZ EDİN


Yasa gereği emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor ve kesinti yapılamıyor.

Bazı istisnalar dışında...

Bu istisnalar ise alacakları ve nafaka.

Bu ikisi dışında emeklinin izni olmadan hiçbir alacak için maaşa haciz konulamıyor.

Yani kullanan bir emekli için banka emeklinin izni olmadan haciz uygulayamıyor.

İcra takibi başlatılırsa icra dairesine gidip emekli olduğunuzu belirtip itiraz edin, takip durdurulacaktır.

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