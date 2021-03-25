Esnafa vergi muafiyeti! 220 milyon TL'lik yük kalkacak
Esnafa vergi muafiyeti müjdesi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 850 bin esnafa verdiği 'vergi muafiyeti' için takvim belli oldu. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülüklerinin kaldırılması hedefi yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 850 bin esnafa verdiği 'vergi muafiyeti' için takvim belli oldu.
Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülüklerinin kaldırılması hedefi yıl sonuna kadar hayata geçirilecek.
Düzenleme geçici değil, kalıcı olacak. Küçük esnaf, önümüzdeki yıldan itibaren gelir vergisi ödemeyecek.
Beyanname hazırlamayacak ve bu işler için muhasebeci tutmak zorunda kalmayacak.
2019'da basit usülden vergilendirmeden devletin kasasına 220 milyon lira girmişti.
Bu hesaba göre, küçük esnaf yaklaşık 200- 250 milyon liralık bir vergi yükünden kurtulmuş oluyor.
İŞTE REFORM TAKVİMİ
● Sosyal yardımlar tek elde toplanacak: 30 HAZİRAN
● Kamu kurumları güçlendirilecek: YIL SONU
● Kamu personeli tek bir kuruma bağlanacak: 30 HAZİRAN
● Küçük esnafın vergi yükü kalkıyor: YIL SONU
● Vergi usul kanunu değişecek, e-vergi genişleyecek: YIL SONU
● Türkiye Dijital Vergi Dairesi kuruluyor: YIL SONU
● Dijital Tarım Pazarı kurulacak: 30 EYLÜL
● Soğuk zincir sistemi iyileşecek: 30 HAZİRAN
● Hal yasası çıkartılacak: YIL SONU
● Kamu fiyatlamalarında hedef enflasyon geçerli olacak: YIL SONU
● BES sisteminde üç reform yapılacak: 30 HAZİRAN
● İlave istihdama 500 bin liraya kadar kredi: 30 HAZİRAN
● Mesleki eğitimde ücretler artacak: 30 EYLÜL