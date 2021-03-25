Son dakika: Fitch'ten Türkiye’ye faiz tehdidi: İndirime gidilirse Türkiye'nin notu düşer

MOODY'S : KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMSUZ

Moody's tarafından bugün tarihli yayımlanan haftalık kredi görünümü raporunda Naci Ağbal'ın atandıktan sadece dört ay sonra, faiz artırımının ardından TCMB görev değişikliğinin Türk bankalarının kredi notu açısından olumsuz olduğu belirtildi.

TL'nin değer kaybı ve enflasyonun yükselmesi halinde yurt içi tasarruf sahiplerinin güveninin zedeleneceği ve yüksek seviyede olan dolarizasyonu artacağı ifade edilen raporda "TL'nin değer kaybı portföy ve yatırım kanalıyla Türkiye'ye para girişlerini azaltacak ve gerçekleşme ihtimali çok düşük de olsa hükümetin uyguladığı politikalar sonucu sermaye kontrollerinin başlatılması riskini artıracaktır. Türk bankalarının yeterli yabancı para likiditesine sahip olması ve 2018 krizinden bu yana dış finansman gereksinimlerini azaltmış olmaları riskleri kısmen sınırlıyor" denildi.