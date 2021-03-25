Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı! Ödemeler 81 ilde yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi kapsamında 15 il için 'Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı' gerçekleştirildi. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve 24 milyon 400 bin euro bütçenin ayrıldığı LEADER Projesi'nde yer alacak iller ise Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat olarak açıklandı. Projenin kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında teşvik edici rolü üstleneceği belirtildi.

Lansman programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi adına kırsal alan hayati önem taşımaya da devam etmektedir. Bu bakımdan kırsal kalkınma alanına yapılacak her türlü yatırım ülkelerin kalkınmasını hızlandıracaktır. Her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var; Türkiye'nin kalkınması, kırsalın kalkınmasından geçer" dedi.



Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin kırsal alanda yaşadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, kırsal alanlarda üretimi ve istihdamı artırmayı hedefleyen çok sayıda destek, teşvik ve hibe programı uygulandığını kaydetti.