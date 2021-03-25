Türkiye ile Çin plastik üreticileri, küresel petrokimya devlerine karşı harekete geçti

Eroğlu, "Hemen her üründe plastik ambalaj kullanılıyor. Örneğin halkın en kolay ulaşabileceği gıda maddelerinden biri olan makarnada bile maliyetin yüzde 16'sını ambalaj oluşturuyor. Aynı şekilde bir su şişesinin yüzde 80'i yine ambalaj. Dolayısıyla hammaddede yaşanacak düşüşün doğrudan fiyatlara yansıması söz konusu olacak ve enflasyonu düşürecek" diye konuştu. Eroğlu, bu kararlarının başta kağıt ve demirçelik olmak üzere birçok sektöre de örnek olduğu bilgisini verdi.



HAZİRANDA ÇİN'DEKİ TESİSLER DEVREYE GİRİYOR

Şu anda petrokimya endüstrisi Amerika, Avrupa ve kısmen de Güneydoğu Asya ülkelerinin tekelinde. Ancak Çin de bu alanda büyük yatırımlara başladı. Türkiye ise Ceyhan Bölgesi'nde kuracağı tesislerle ilgili çalışmalara devam ediyor. Çin'in tesislerinin haziran ayından itibaren büyük oranda devreye girmesi bekleniyor. PAGEV Başkanı Eroğlu, "Çin devreye girerse bu karteller de kendilerine çekidüzen verecektir. Çünkü ciddi bir kapasite oluşacak. En büyük pazarları Çin'i kaybedecekleri için fiyatlarını mecburen geri çekecekler. Bu süreçte firmaların stoklarını tamamlamaları ve nisan ayından itibaren kesin olarak alım yapmamalarını istiyoruz. Hammadde ihtiyacının ortaya çıkması durumunda ise geri dönüşüm ürünlerinden ihtiyaçların karşılanmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.