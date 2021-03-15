Son dakika: Başkan Erdoğan açıklamıştı! Yatırımlarda nakit teşvik modeli Türkiye'de de hayata geçirilecek

GÜNEY VE DOĞU AVRUPA ÖRNEĞİ

Türkiye'de muafiyet ve indirim teşvikleriyle yatırımcının cebinden daha çok nakit çıkışı engelleniyor. Kurumlar vergisi başta olmak üzere KDV, gümrük vergisi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırımcılara indirimli ödeme hakkı verilerek giderlerin azaltılması sağlanıyor.