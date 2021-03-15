15 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla verilen evde bakım maaşının mart ayı ödemeleri başladı. Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Mart ayı evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte cevaplar...

15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

15 Mart itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde:

Bolu, Tokat, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Samsun, Sakarya, Hatay, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Balıkesir, Giresun, Adıyaman, Manisa, istanbul, Uşak, Bilecik, Düzce, Erzurum, Konya, Mersin, Zonguldak.