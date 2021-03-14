Başkan Erdoğan açıkladı ekonomide reform rüzgarı başladı

Bu iki sektörün gelişimine yönelik özel mekanizmaların kurulması ve teşviklerin artırılması hedefleniyor. Savunma sanayindeki başarıların benzerlerini buralarda da elde edebiliriz. Salgın döneminde kullanımı artan dijital para ve dijital alışveriş platformlarına yönelik maddeler de var reform paketinde. KOBİ'lerimizin gelişimini teminat altına almak için dijital alışveriş platformlarında adil rekabeti sağlamalıyız.

Dijital paraya yönelik yasal çerçevenin de bir an önce çizilmesi gerekiyor. İstihdamı artırmak ve işsizliği makul seviyelere çekmek için reform paketinde kredi ve vergi teşviklerine dayalı bir anlayış benimsenmiş. Esnek çalışma modellerinin teşvik edilmesine ve akıllı otomasyon çağında emeğe olan talebi artırabilecek becerilerin gençlere kazandırılmasına yönelik daha detaylı bir yol haritasına ihtiyacımız olacak. Kâğıt üzerinde güzel ve sağlam duran reform paketi için hikâye yeni başlıyor. Şimdi icraat zamanı.