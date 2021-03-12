Başkan Erdoğan'dan dijital para açıklaması! Adımlar atıyoruz

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ

Başkan Erdoğan, tanıttığı ekonomi reformlarında dijital çalışmalarla ilgili de şunlar yer alıyor: "İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 7 gün 24 saat çalışacak Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.