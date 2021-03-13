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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan işsizliğe ilginç çözüm önerisi

’da muhtarlarla bir araya gelen Genel Başkanı , tartışmalara neden olan açıklamalarına bir yenisini ekledi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, işsizliğe çözüm olarak her muhtara bir özel kalem müdürü atanmasını önerdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilde düzenlenen programda muhtarlarla buluştu.
Bir otelde gerçekleştirilen programda ilk olarak muhtarları dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra bir konuşma yaptı.

Muhtarlık kurumunun çok değerli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kurumu ne kadar güçlendirilirse Türkiye'de demokrasinin altyapısı o kadar güçlü hale gelir." dedi.

Türkiye'deki işsizlik sorununu da muhtarlar üzerinden çözüleceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa meselenin biteceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"NEDEN YARDIMCINIZ YOK"

"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var.

"SÖYLEDİKLERİM HAYAL DEĞİL"

Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."

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