12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan ''doğalgaz'' çıkışı: Türkiye'ye getireceğim!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan ''doğalgaz'' çıkışı: Türkiye'ye getireceğim!

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ’nin Doğu politikalarına karşı çıkıyordu, hatta ''’da ne işimiz var'' demişti. İşte bu açıklamaları unutan Kılıçdaroğlu, bu kez 'deki gazı Türkiye'ye getireceğini söyledi ve vaatlerde bulundu. İşte Kılıçdaroğlu’nın şaşırtan açıklamaları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL

Daha önce "Ne işimiz var Akdeniz'de?" diyen, tepkiler üzerine ise "Türkiye neden yok?" çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu.



KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA

Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yine bildiğiniz gibi! KILIÇDAROĞLU YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ!

Türkiye’nin zaferi tescillendi TÜRKİYE'NİN ZAFERİ TESCİLLENDİ
CHPnin onulmaz körlüğü "CHP'NİN ONULMAZ KÖRLÜĞÜ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA