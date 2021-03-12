Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan ''doğalgaz'' çıkışı: Türkiye'ye getireceğim!

Daha önce "Ne işimiz var Akdeniz'de?" diyen, tepkiler üzerine ise "Türkiye neden yok?" çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu.





KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA

Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" ifadelerini kullandı.