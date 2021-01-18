"BURADA KAZANDIĞINIZ KABİLİYETLER SİZİN SANAYİNİZE ÇAĞ ATLATABİLİR"

Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, daha sonra da gazetecilere açıklama yaptı.

Varank, inşaat alanına, nükleer güç santrali için lisansın aslında 1976'da verildiğine dikkati çekerek, "O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacağını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu santralin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında yerlileşme konusu geliyor. Biz burada sadece bir santral inşa edilmesiyle değil, inşa edilen santralle Türk sanayisi neler kazanır, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değeri nasıl artırabiliriz onunla ilgili de sıkı bir çalışma yapıyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in olağanüstü bir hassasiyeti var. Bugün de arkadaşlarla bunu değerlendirdik. Buradaki kabiliyetleri kazanacak yerli tedarikçileri, Rosatom başka projelerinde değerlendirebilir mi, burada kabiliyet kazanan firmalarımız hem buraya tedarikçi olup hem dünyaya mal satabilir mi, buradaki iş gücünün eğitimiyle nasıl kendi iş gücümüzü nükleer konusunda ileri noktalara götürebiliriz? bunların bütün değerlendirmelerini yaptık."

Varank, "Nükleer enerji çok önemli ve hassas. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi nükleer teknolojilerin, sanayinin alt alanlarıyla gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde eğer gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor." dedi.