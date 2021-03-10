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Akkuyu Nükleer Güç Santrali neden önemli? Ne zaman hizmete girecek?

A Haber
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Giriş: 10.03.2021 11:10
Güncelleme:10.03.2021 11:19
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün atılacak. Temel atma törenine Başkan Erdoğan, ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, video konferans yöntemiyle katılacak. Akkuyu Türkiye'nin enerji üretimine nasıl bir katkı sağlayacak? Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemi ne? Akkuyu Nükleer Güç Santrali ne zaman hizmete girecek? Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli bugün atılacak. Temel atma törenine Başkan Erdoğan, ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, video konferans yöntemiyle katılacak. Akkuyu Türkiye'nin enerji üretimine nasıl bir katkı sağlayacak? Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemi ne? Akkuyu Nükleer Güç Santrali ne zaman hizmete girecek? Akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayınında anlattı.
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