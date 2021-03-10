Akaryakıt alırken dikkat! Akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli?





AKARYAKIT ALIRKEN DİKKAT



- 2021 OCAK AYI İTİBARİYLE 24 MİLYON 257 BİN ARAÇ VAR

- AKARYAKIT KALİTESİ HER BAYİDE AYNI OLMAK ZORUNDA

- ŞEHİRLERE GÖRE AKARYAKITIN KALİTESİ DEĞİŞMEZ

- MARKAYA GÖRE DEĞİL FİYATA GÖRE AKARYAKIT SEÇİN

- BAYİLER ARASINDAKİ FİYAT FARKI KALİTEDEN DEĞİL, REKABET, TİCARET HACMİ GİBİ SEBEPLERDEN OLUŞUYOR

- 1 KURUŞ DAHA UCUZ AKARYAKITIN EKONOMİYE KATKISI YILLIK 300 MİLYON TL

- KATKILI VE PAHALI AKARYAKIT DAHA KALİTELİDİR DÜŞÜNCESİ DOĞRU DEĞİL

- ALINAN AKARYAKIT ARACA ZARAR VERİRSE SORUMLULUK BAYİDEDİR

- FİŞ VE FATURA İLE EPDK'YA BAŞVURUN

- FİŞ ALMADAN İSTASYONDAN AYRILMAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN