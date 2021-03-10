Akaryakıt alırken dikkat! Akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli?
Son dakika haberi... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Peki akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Peki akaryakıt alırken nelere dikkat edilmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
AKARYAKIT ALIRKEN DİKKAT
- 2021 OCAK AYI İTİBARİYLE 24 MİLYON 257 BİN ARAÇ VAR
- AKARYAKIT KALİTESİ HER BAYİDE AYNI OLMAK ZORUNDA
- ŞEHİRLERE GÖRE AKARYAKITIN KALİTESİ DEĞİŞMEZ
- MARKAYA GÖRE DEĞİL FİYATA GÖRE AKARYAKIT SEÇİN
- BAYİLER ARASINDAKİ FİYAT FARKI KALİTEDEN DEĞİL, REKABET, TİCARET HACMİ GİBİ SEBEPLERDEN OLUŞUYOR
- 1 KURUŞ DAHA UCUZ AKARYAKITIN EKONOMİYE KATKISI YILLIK 300 MİLYON TL
- KATKILI VE PAHALI AKARYAKIT DAHA KALİTELİDİR DÜŞÜNCESİ DOĞRU DEĞİL
- ALINAN AKARYAKIT ARACA ZARAR VERİRSE SORUMLULUK BAYİDEDİR
- FİŞ VE FATURA İLE EPDK'YA BAŞVURUN
- FİŞ ALMADAN İSTASYONDAN AYRILMAYIN