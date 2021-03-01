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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak| Türkiye'nin enerji ihtiyacını göğüsleyecek! Asrın projesinde önemli gelişme Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak| Türkiye'nin enerji ihtiyacını göğüsleyecek! Asrın projesinde önemli gelişme Akkuyu Nükleer Santrali son durum | Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci güç ünitesinde yer alacak ana sirkülasyon pompa ünitelerinin küresel gövdelerinin montajına başlandı. Giriş Tarihi: 01.03.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 12:05
Montaj işlemi, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash'ın bir parçası olan AEM Technologies şirketinin Petrozavodsk şubesinde yapılıyor.
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Petrozavodskmash, sirkülasyon pompası teslimat setinde bulunan gövdelerin 4 yönlendirme aparatının da üretimini tamamlamıştı.
Şirket bu işlemin ardından, imalatın bir sonraki aşamasına geçerek montaj çalışmalarına başladı. Bu işlemle ana sirkülasyon pompası ünitesinin gövdelerinde kaynak çalışmaları yapılacak. Ürünler daha sonra mekanik işleme girecek.
Ana sirkülasyon pompası ünitesinin gövdesi birinci sınıf bir güvenlik ürünü olma özelliğini taşıyor. Ana sirkülasyon pompası ünitesi, yaklaşık 160 atmosferlik bir basınç altında ve 300 santigrat derecenin üzerindeki bir sıcaklıkta çalışarak, nükleer enerji santralinin soğutucusunu birincil devrede dolaştırıyor.
Bir güç ünitesi için üretilen ana sirkülasyon pompalama ünitesi gövdelerinin teslimat seti, sabitleme elemanlarına sahip dört küresel gövdeden ve ara parçalardan oluşuyor.