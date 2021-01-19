19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mersin Valiliğinden Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması!

Son dakika: Mersin Valiliğinden Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması!

Mersin Valiliği tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuştur. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir." ifadelerini kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Mersin Valiliğinden Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması!

Mersin Valiliği Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

KOMİSYON KURULDU VE ZARARLAR KARŞILANACAK

İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.

KONU HER YÖNÜYLE İNCELENECEK

Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali nerede | Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak? Akkuyu NGS'den güzel haber: Tamamlandı AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ NEREDE | AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ NE ZAMAN AÇILACAK? AKKUYU NGS'DEN GÜZEL HABER: TAMAMLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA