Son dakika: Mersin Valiliğinden Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması!
Mersin Valiliği tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuştur. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir." ifadelerini kullanıldı.
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Mersin Valiliği Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.
VALİLİĞİN AÇIKLAMASI
KOMİSYON KURULDU VE ZARARLAR KARŞILANACAK
İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir.
KONU HER YÖNÜYLE İNCELENECEK
Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
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