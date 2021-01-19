Son dakika: Mersin Valiliğinden Akkuyu Nükleer Santrali açıklaması!

KONU HER YÖNÜYLE İNCELENECEK

Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.