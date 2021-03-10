Sosyal ödemelerde yeni dönem! Ücretsiz izin ve nakdi ücret şartları neler? Faruk Erdem canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... İşten çıkarma 2 ay daha ertelendi. 17 Mayıs'a kadar işten çıkarma yasak. Peki fesih yasağı şartları neler? Ücretsiz izin ve nakdi ücret şartları neler? Nakdi ücret miktarı ne kadar? Prim teşvikleri ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
İşten çıkarma 2 ay daha ertelendi. 17 Mayıs'a kadar işten çıkarma yasak. Peki fesih yasağı şartları neler? Ücretsiz izin ve nakdi ücret şartları neler? Nakdi ücret miktarı ne kadar? Prim teşvikleri ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
FESİH YASAĞI ŞARTLARI
- 17 MAYIS'A KADAR İŞTEN ÇIKARTMA YASAK
- İŞ KANUNU 25. MADDE İSTİSNA OLACAK
- KAPANAN İŞYERLERİNDE ÇIKARTMA OLABİLECEK
- İSTİFA EDEN, EMEKLİLİK, ASKERLİK EVLİLİK İÇİN AYRILMA OLACAK
ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET ŞARTLARI
- 17/4/2020 TARİHİ İTİBARIYLA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BULUNDUĞU İŞVEREN TARAFINDAN 4857 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ UYARINCA ÜCRETSİZ İZNE AYRILMAK
- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMAMAK
- HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNDAN YAŞLILIK AYLIĞI ALMAMAK
- İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA ÇALIŞIYOR OLMAK
NAKDİ ÜCRET MİKTARI (2021)
- GÜNLÜK MİKTAR 47,70 TL
- AYLIK ÖDEME 1.431 TL
PRİM TEŞVİKLERİ SÜRÜYOR
- 1 OCAK 2019-17 NİSAN 2020 ARASINDA İŞTEN ÇIKANLAR YARARLANIYOR
- YENİDEN İŞE ALINAN İŞÇİ İÇİN AYLIK 1.610 TL ÖDENİYOR
- KISA ÇALIŞMADAN DÖNEN İŞÇİYE NORMALLEŞME DESTEĞİ ÖDENİYOR
- NORMALLEŞME DESTEĞİ İŞÇİ BAŞINA 1.341 TL