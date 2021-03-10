İşten çıkarma 2 ay daha ertelendi. 17 Mayıs'a kadar işten çıkarma yasak. Peki fesih yasağı şartları neler? Ücretsiz izin ve nakdi ücret şartları neler? Nakdi ücret miktarı ne kadar? Prim teşvikleri ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.