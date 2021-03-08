08 Mart 2021, Pazartesi
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THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

nedeniyle videolu mesaj yayınlayan (THY), " olarak #KadınaŞiddeteHayır diyor, emekleriyle bizi göklere taşıyan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2021
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THY, yayınladığı mesajla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Türk Hava Yolları (THY), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle videolu mesaj yayınladı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan kadın çalışanların ifadeleri yer alıyor.

"Türk Hava Yolları Ailesi olarak #KadınaŞiddeteHayır diyor, emekleriyle bizi göklere taşıyan tüm kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. #8MartDünyaKadınlarGünü" sözleri eşliğinde paylaşılan videoda, şirkette çalışan kadın oranının yüzde 46 olduğu bilgisine de yer verildi.

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