Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınlar için her yıl 8 Mart'ta "Dünya Kadınlar Günü" kutlanıyor. Kadın haklarına önemin vurgulandığı bu özel günün hangi tarihte ortaya çıktığı merak ediliyor. Kadınlar Günü tarihçesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor? İşte Kadınlar Günü'nün tarihçesi...