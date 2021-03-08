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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kadınlar Günü tarihçesi: Kadınlar Günü ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor? Kadınlar Günü tarihçesi: Kadınlar Günü ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor?
Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadın haklarının önemini vurgulamak adına kutlanan bu özel günün hangi tarihte ortaya çıktığı konusunda araştırmalar sürüyor. Kadınlar Günü ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor? İşte Kadınlar Günü'nün tarihçesi...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 10:22
Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınlar için her yıl 8 Mart'ta "Dünya Kadınlar Günü" kutlanıyor. Kadın haklarına önemin vurgulandığı bu özel günün hangi tarihte ortaya çıktığı merak ediliyor. Kadınlar Günü tarihçesi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kadınlar Günü ilk ne zaman, nasıl ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor? İşte Kadınlar Günü'nün tarihçesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapıldı. Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl Kadınlar günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar.
Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.
TÜRKİYE'DE 8 MART
Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975'te daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. 1984'ten itibaren her yıl "Dünya Kadınlar Günü" kutlanmaya başlandı.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?
Dünya Kadınlar Gününün Uluslararası barış günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için, kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesiyle, Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.