Son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti | Hakan Atilla kimdir?





Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu ��yesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.