08 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti | Hakan Atilla kimdir?

Son dakika haberine göre, Genel Müdürü kendi isteğiyle görevinden istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. ’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Son dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti | Hakan Atilla kimdir?

Genel Müdürü istifa etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir" denildi.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?
1970 yılında Ankara'da doğan , İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı.



Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri'nde Daire Başkanı, Halk Yatırım'da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik'te Yönetim Kurulu ��yesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.



Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

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